В любом офисе обязательно есть пара персонажей, которые едят прямо у компьютера, засыпают рабочий чат смайликами, называют вас не Полиной, а Полюсиком, чтобы скорее подружиться, и играют в игру «Дует/душно» с пультом от кондиционера. Вредные советы тем, кто мечтает остаться в одиночестве среди коллег, а на корпоративной вечеринке веселиться в компании одного только кулера.

Опаздывайте

На работу, на планерки и совещания. В вашей жизни есть не только офис, но и куда более увлекательные вещи. К тому же не так уж долго вас и ждали: каких-то семь минут, было бы о чем говорить.

Говорите по телефону

Громко. Например, с мамой — мама это святое. С сыном — это же ребенок! С супругом — ведь семья важнее всего. Уж точно важнее договора с поставщиками, который коллега тщетно пытается обсудить по соседней линии, прикрывая трубку рукой.

Задавайте вопросы

А сколько вы получаете? А вы? А у вас какая квартальная премия была? Высший пилотаж, после того, как вам ответят, переспросить: «Что-о-о? Сколько-сколько? НО ЗА ЧТО?!»

Не забывайте

Коллега попросила помочь ей с проектом? Ха-ха. А ничего, что 14 октября 2015 года вы тоже просили о помощи? Даже написали в фейсбуке, что не успеваете доделать презентацию, а гадкая коллега поставила вам лайк! И, разумеется, не помогла. Выскажите ей все это — пусть знает, что как аукнется, так и откликнется.

Используйте рабочий чат

Не только для решения рабочих вопросов. Раз уж все здесь, можно немного отвлечься и обсудить последние новости, погоду и смешное видео, в котором обезьяна красит губы. Пусть коллеги, которые пропустили важный разговор по работе, отмотают на 380 сообщений в «Скайпе» вверх.

Создавайте атмосферу

Включайте и выключайте кондиционер. Открывайте и закрывайте окно. Вам ведь наверняка дует! Или душно. Помните о том, что комфортный микроклимат в офисе существует в первую очередь для вас. Остальные могут потерпеть.

Работайте с детьми

Вы же не виноваты, что у вас нет няни, садик на карантине, а бабушка живет в Орловской области. И так четыре рабочих дня подряд на этой неделе и еще пара — на следующей. Да, у окружающих дедлайн, важный разговор по телефону и макет горит, но это же дети. Они играют и бегают. Ну и что, что офис?

Не стесняйтесь

У вас новая диета и горит пиар-стратегия, так что есть нужно по часам, а отвлекаться на поход в столовую совершенно нет времени. Ничего страшного — вскрывайте лоточки с фасолью на пару и треской в соусе терияки прямо за столом. Кстати, если вы вдруг обнаружили погрешности в маникюре, а после работы запланировали свидание — не тушуйтесь тоже: доставайте лак и красьте ногти. В остальное время громко слушайте музыку в наушниках.

Налаживайте контакты

Прямо с утра наливайте себе чашечку чая и подсаживайтесь к коллеге, чтобы поболтать. Где вы купили этот замечательный свитер? Как вы относитесь к ЕГЭ? Читали последние новости от Навального? Даже если коллега шипит, что у него через полчаса сдача текста, или смотрит стеклянными глазами в монитор — не обращайте внимания и продолжайте, ведь общение — важная часть офисной жизни. Не стоит ею пренебрегать.

Стремительно дружите

С друзьями работать гораздо приятнее, чем с малознакомыми людьми. Не ждите, пока до дружеских отношений дозреют все участники процесса, уверенно сокращайте дистанцию. У коллеги фамилия Сметана? Срочно забудьте, что ее зовут Наташа. Зовите ее Сметанка — это ведь так мило и забавно. Она не Наташа, а Анастасия? При каждом удобном случае цитируйте ей «Гардемаринов». У нее большие глаза? Дайте смешное прозвище Пучеглазик. В смысле, еще в школе «Гардемаринов» ненавидела? Ну-ну, не будь такой букой.

Фото: istock

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