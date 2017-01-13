Нам хочется, чтобы на работе нас ждал не только интересный проект, но и команда мечты: как Хаус и Кадди, Старски и Хатч, Тёрнер и Хуч. Мы стараемся подружиться с коллегами, а дружба невозможна без рассказа о себе. Однако есть темы, которые, как растворимый кофе с горячей водой из кулера, лучше обходить стороной – иначе с коллегами не то что дружить, но и работать нормально не получится.

Деньги

В некоторых компаниях вознаграждение сотрудникам, которые работают на примерно равных позициях, сильно отличаются. Помните об этом, когда захочется похвастаться размером квартальной премии – у коллеги она может быть совершенно другой, будет неудобно всем, включая босса, и лично вам такие разговоры очков точно не добавят.

Отношения с боссом

Даже если вы с исполнительным директором когда-то ходили в один детский сад или кружок по фото, не стоит посвящать в историю ваших взаимоотношений остальных коллег. Люди не станут разбираться в подробностях, и может быть сложно убедить их в том, что вы с самого детского сада и не виделись, а на собеседовании друг друга едва вспомнили. Получите клеймо любимчика – доказывайте потом, что позиции начальника отдела добились исключительно с помощью своих незаурядных способностей.

Отдых

Здесь тонкая грань: рассказать о том, как вы всей семьей сходили в субботу на лыжах или в кино – это одно. И совсем другое – в подробностях описать, как на вечеринке на спор пили с подругами текилу, а бармен кричал вам «Пей до дна!». Не давайте коллегам повод смотреть на вас на совещании, в деловом костюме рассказывающей о росте трафике, а видеть шальную императрицу из вашего огненного спича.