Работа давно не вызывает у вас ничего, кроме тоски и скуки, но вам кажется, что уже поздно бросать все и начинать с нуля? Ничего подобного, освоить новую профессию можно в любом возрасте, для этого вовсе не обязательно возвращаться в институт. Вот семь востребованных специализаций, освоить которые можно очень быстро.

Кондитер

Эта профессия востребована не меньше, чем профессия повара, но мастеров тортиков и экспертов по марципанам в разы меньше. Обучаться кондитерскому мастерству можно на курсах без отрыва от основной работы, доводя полученные навыки до совершенства на собственной кухне — на радость домашним и друзьям. Даже если вы не грезите о кухне мишленовского ресторана, умение выпекать воздушные безе и выкомаривать кремовые вензеля пригодится в жизни. К тому же с такой профессией можно запросто перебраться в другую страну, не опасаясь за будущее — маркетологи иностранного производства там вряд ли нужны, а вот кондитеры гораздо более востребованы.

Мастер ногтевого сервиса

Не зря русские мастера маникюра во всем мире считаются элитой профессии. У нас обучение этому искусству действительно находится на очень высоком уровне. Эта профессия требует некоторых финансовых вложений — не только в курсы, но и в материалы, однако окупается быстро и с лихвой, поскольку маникюр — одна из самых популярных бьюти-услуг, новые салоны открываются ежедневно, а потребность в хороших мастерах высока.

Менеджер по туризму

Если вы уже успели попутешествовать, владеете хотя бы одним иностранным языком, а на досуге любите посидеть на сайтах с отелями и авиабилетами, мечтая о морях и кораллах, то подумайте о работе с туристами. Курсы менеджеров по туризму обычно продолжаются не больше трех месяцев — за это время вас научат работать с системами бронирования, расскажут все о визовых режимах, климате и особенностях туристических уголков планеты, основах маркетинга и психологических тонкостях общения с клиентами. Если вам повезет и вы попадете на работу в хорошее агентство, то будете еще и кататься по миру бесплатно или за полцены.