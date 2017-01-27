Кондитер
Эта профессия востребована не меньше, чем профессия повара, но мастеров тортиков и экспертов по марципанам в разы меньше. Обучаться кондитерскому мастерству можно на курсах без отрыва от основной работы, доводя полученные навыки до совершенства на собственной кухне — на радость домашним и друзьям. Даже если вы не грезите о кухне мишленовского ресторана, умение выпекать воздушные безе и выкомаривать кремовые вензеля пригодится в жизни. К тому же с такой профессией можно запросто перебраться в другую страну, не опасаясь за будущее — маркетологи иностранного производства там вряд ли нужны, а вот кондитеры гораздо более востребованы.
Мастер ногтевого сервиса
Не зря русские мастера маникюра во всем мире считаются элитой профессии. У нас обучение этому искусству действительно находится на очень высоком уровне. Эта профессия требует некоторых финансовых вложений — не только в курсы, но и в материалы, однако окупается быстро и с лихвой, поскольку маникюр — одна из самых популярных бьюти-услуг, новые салоны открываются ежедневно, а потребность в хороших мастерах высока.
Менеджер по туризму
Если вы уже успели попутешествовать, владеете хотя бы одним иностранным языком, а на досуге любите посидеть на сайтах с отелями и авиабилетами, мечтая о морях и кораллах, то подумайте о работе с туристами. Курсы менеджеров по туризму обычно продолжаются не больше трех месяцев — за это время вас научат работать с системами бронирования, расскажут все о визовых режимах, климате и особенностях туристических уголков планеты, основах маркетинга и психологических тонкостях общения с клиентами. Если вам повезет и вы попадете на работу в хорошее агентство, то будете еще и кататься по миру бесплатно или за полцены.