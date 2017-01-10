Мы были бы рады, если бы этот текст состоял всего из одного предложения: «Не брать работу домой вообще», но иногда обстоятельства сильнее, такой вариант ответа невозможен. Рассказываем, что делать, если дома муж, дети, кот и огромный аналитический отчет, который нужно закончить за субботу и воскресенье.

Составьте расписание

Не только рабочих дел, но и обычных бытовых занятий. Например, с 19 до 20 вы работаете над отчетом, а с 20 до 21 одного смотрите с дочкой сериал. Четко очерченные временные границы, во-первых, помогут не отвлекаться во время работы (например, на социальные сети), во-вторых, не обнаруживать себя в полночь сидящей перед ноутбуком с красными глазами, а в-третьих, домашние не будут чувствовать, что вы о них забыли.

Обустройте рабочее место

Даже если вы нечасто работаете из дома, уголок, где вы не будете мешать своим домашним, а они не будут мешать вам, обязательно нужен. Купите удобное кресло, не экономьте на нем: раздражение от затекшей спины вы вряд ли будете срывать на новом дизайн-проекте – скорее всего, достанется близким, а они этого точно не заслужили. Рабочий стол по возможности поставьте так, чтобы на него попадал естественный свет – понятно, что сейчас это не актуально, особенно если вы работаете вечером, но, поверьте, какой-нибудь весенней субботой вы обязательно оцените близость рабочего места к окну.

Купите настольную лампу с возможностью переключения цветов спектра: холодное или белое освещение способствует производству кортизола, или гормона стресса, поэтому лучше подходит для сосредоточенной работы, чем теплый свет. При желтом освещении вырабатывается мелатонин, или гормон сна, который помогает расслабиться – такой свет подойдет, например, для чтения.

Создайте рабочее настроение

Если вы знаете, что в выходной вам предстоит работать, то смените домашнюю одежду на повседневную: ту, в которой вы могли бы появиться в офисе. Конечно, не нужно надевать юбку-карандаш и белую рубашку, чтобы проследовать из спальни в гостиную – к компьютеру, но джинсы и свитер вполне подойдут. В отличие от, например, пижамы, которая никак рабочему настрою не способствует.

Уберите с рабочего стола (или того места, которое его в данный момент заменяет) все лишнее, попросите домашних сделать то же самое. На столе не должно быть ничего, что не относится к работе – компьютер, папки с документами, телефон. Никакой еды, книжек или детских игрушек – не отвлекайтесь, быстрее закончите.

Посвятите семью в детали

К работе на дому нередко относятся с предубеждением – особенно те, кто привык работать только в офисе. Им кажется, что невозможно заниматься серьезными делами, сидя дома на диване. Расскажите мужу и взрослым детям о том, сколько стоит один час вашего рабочего времени: информацию о том, что за вот этот час вы заработали, например, 3000 рублей, обработать гораздо проще, чем ту, что можно писать PR-стратегию у себя на кухне — и это будет не менее серьезно, чем в оупенспейсе.

Обозначьте лимит

Иногда подработка очень нужна и полезна. Иногда, но не всегда – это важно. Не стоит тратить на «домашнюю работу» все вечера или оба выходных – всех денег не заработаешь, ради них точно не стоит забывать о походе с мужем в кино, общении с друзьями, уроках с детьми (даже если они в состоянии сделать их сами!). Определите свой минимум – скажем, два вечера в неделю, и придерживайтесь его.

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